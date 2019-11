Achille Lauro tra Britney Spears e Spice Girls nel video di ‘1990’

È uscito da pochi minuti il nuovo video di Achille Lauro, 1990, singolo che campiona Be My Lover dei La Bouche. Nel video, Lauro indossa lunghi stivali di latex metre canta nella sua cameretta tra i poster di Britney, Take That, Prodigy e molti altri. Potete vederlo qui sopra. «La stupida era dove si doveva ostentare di essere ‘uomo’ è finita» scrive su Instagram. «È giunto il tempo dove ognuno può essere quello che vuole».