Achille Lauro: ‘Rolls Royce’ diventa ‘Fiat Punto’. Ascolta la nuova versione qui

«Voglio una Fiat così, appeso l’Arbre Magique»: è questa una parte del testo di Fiat Punto, versione aggiornata e decisamente meno glamour di Rolls Royce di Achille Lauro. Ospite di Pio e Amedeo, Lauro è stato protagonista di un’intervista alla Fazio per poi esibirsi con il duo sulle note del brano, tra rimandi all’Eurospin e all’all you can eat. Trovate l’esibizione qui.