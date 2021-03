Achille Lauro: la tracklist del nuovo album

È stata pubblicata sui social la tracklist di Lauro, nuovo disco di Achille Lauro in uscita il 16 aprile.

Il disco era stato annunciato qualche giorno fa, sempre su Instagram, con il messaggio: «Il mio ultimo disco». «Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi». Oggi invece Achille ha condiviso i titoli delle canzoni che faranno parte del progetto:



PREQUEL

SOLO NOI

LATTE+

MARILÙ

LAURO

COME ME

FEMMINA

A UN PASSO DA DIO

GENERAZIONE X

BARRILETE COSMICO

PAVONE

STUPIDE CANZONI D’AMORE

SABATO SERA

Nella foto che accompagna la comunicazione, Lauro giace in una bara di vetro:







All’interno di Lauro anche il singolo Solo noi: