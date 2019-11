Achille Lauro, Instagram rimuove la sua foto con i tacchi a spillo: «Era un omaggio a David Bowie»

Instagram ha rimosso dal profilo di Achille Lauro una foto che lo ritraeva in tacchi a spillo. Il cantante, tramite una story, ha fatto sapere che il contenuto è stato oscurato dal social network “per discorsi o simboli che incitano all’odio”. La notizia è stata ripresa da una pagina fan di Lauro De Marinis, vero nome del cantante di Rolls Royce e 1990, dove è stato fatto notare come l’immagine fosse in realtà un omaggio a David Bowie. “La foto in bianco e nero è stata scattata nell’ottobre del 1973 nei camerini del Marquee Club di Londra durante la registrazione del “Midnight Special – 1980 Floor Show” poi andato in onda sulla rete ABC. È stata l’ultima apparizione pubblica di David Bowie nei panni di Ziggy Stardust”, si legge sul post condiviso dal fan club di Lauro. “La foto di Achille Lauro con gli stivaloni col tacco a spillo alti fino al ginocchio non può non ricordare Bowie/Ziggy. Una citazione nobile”.

Tuttavia, poche ore fa, Achille Lauro ha condiviso nuovamente su su Instagram l’immagine condannata, accompagnata dalla didascalia “Faccio quello che voglio”. La trovate qui sotto, sempre che l’implacabile social network non la rimuova di nuovo.

Di recente, durante il Premio Tenco, Achille Lauro era stato duramente criticato per la sua perfromance di Lontano, lontano, brano di Luigi Tenco eseguito da Lauro insieme a Morgan al pianoforte.