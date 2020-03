Achille Lauro pubblicherà presto un nuovo singolo, come ha annunciato poco fa dal suo profilo Instagram. «Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza. L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me».

Il brano si chiama 16 marzo e sarà pubblicato ad aprile. Qui sotto il video di Me ne frego, singolo che Lauro ha presentato a Sanremo: