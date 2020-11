Achille Lauro ha annunciato ‘1920’, un album swing con l’orchestra

Il nuovo album di Achille Lauro si intitola 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band ed è un side project registrato interamente dal vivo insieme a un’orchestra, la Untouchable Jazz Band. L’annuncio arriva direttamente dal suo profilo Instagram: «Sapete quanto io non sia mai stato interessato a seguire una logica dettata dall’industria musicale e le sue mode del momento», scrive Lauro, «ho sempre fatto la musica per il puro godimento che mi da. Ci sto scopando. È l’ultimo side project, poi cambierà tutto, e per sempre. Intanto divertitevi».

Il disco chiude la “trilogia” iniziata con 1969 e proseguita con 1990, ed è stato costruito inseguendo l’immaginario tipico degli anni ’20 americani: swing e jazz, vecchi gangster, feste gigantesche, abiti gessati. In scaletta 8 tracce: alcune sono completamente inedite (Piccola Sophie, Pessima e Chicago), altre cover (My Funny Valentine, Tu vuò fà l’americano e Jingle Bell Rock) e infine rielaborazioni dei suoi pezzi (Cadillac 1920, Bvlgari Black Swing). C’è anche spazio per le collaborazioni con Gigi D’Alessio, Izi, Gemitaiz e Annalisa.

«Sono tornato completamente cambiato da questo viaggio negli anni ’20. La mia concezione di fare musica è sconvolta, tutto ciò che pensavo prima si è capovolto» spiega Lauro. «Inizialmente mi concentravo solo sulla mia ossessione di seguire da vicino tutti i minimi dettagli del lavoro; oggi, grazie a questa trilogia ‘69 – ‘90 – ‘20, ho capito che è stato tutto solo l’entrée di quello che sto per proporre». 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band è già disponibile per il preorder a questo link. Qui sotto la track list.

My funny Valentine

Chicago

Pessima

Tu vuo’ fa’ l’americano (feat Gigi D’Alessio)

Cadillac 1920

Bvlgari Black Swing (feat. Izi & Gemitaiz)

Piccola Sophie

Jingle Bell Rock (feat. Annalisa)