Achille Lauro: ecco la tracklist di ‘1990’

1990, il nuovo disco di Achille Lauro, uscirà il prossimo 24 luglio. Un progetto della sua nuova etichetta, Elektra Records, che Lauro ha descritto così: «7 Hit mondiali. Vecchi e nuovi amici insieme ai pilastri della musica Dance anni 90». Oggi l’artista ha anche diffuso su Instagram la tracklist dell’album con il copy: «7 brani. 8 featuring. 5 produttori. Chi vorresti con me?», che ha diffuso la caccia alle collaborazioni da parte dei fan.

Le hit mondiali di cui parlava Lauro sono: Be my lover, Scatman’s World, Sweet Dreams (Are Made Of This), Me and You, The Summer is Magic, Blue (da ba dee) e Illusion. Qui sotto invece trovate la tracklist completa di 1990.

Ecco il post: