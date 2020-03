Achille Lauro, è ufficiale il divorzio con Sony Music Italy

Qualche settimana fa vi avevamo raccontato della battaglia tra etichette discografiche per rivendicare la “proprietà” del progetto Achille Lauro, che dopo Sanremo era stato nominato Chief Creative Director di Elektra Records, sottoetichetta di Warner. Oggi, a pochi giorni dall’annuncio del nuovo singolo 16 marzo, sembra che la questione si sia conclusa.

La De Marinis srl, società di Achille Lauro, ha infatti annunciato di aver raggiunto un intesa con Sony e la fine dell’accordo discografico che lo legava all’etichetta. “In questo periodo estremamente delicato per le attività culturali, e più specificatamente per il mondo della musica, un segnale positivo arriva a tacitare una querelle di cui si è sentito parlare nei giorni scorsi”, dice il comunicato diffuso alla stampa. “È stato sottoscritto un accordo in cui sono stati chiariti i punti che regolamentano la fine del rapporto anche dal punto di vista economico”. Le due parti, comunque, non “escludono futuri rapporti di collaborazione”.