Achille Lauro: cover e data d’uscita di ‘1990’

Il nuovo disco di Achille Lauro, 1990, ha finalmente una data d’uscita: il 24 luglio. Un progetto che uscirà per la sua nuova etichetta, Elektra Records, e che Lauro descrive così: «7 Hit mondiali. Vecchi e nuovi amici insieme ai pilastri della musica Dance anni 90». Il post con la copertina:

Le hit mondiali di cui parla Lauro sono:

Be my lover, Sctaman’s World, Sweet Dreams (Are Made Of This), Me and You, The Summer is Magic, Blue (da ba dee) e Illusion.

L’ultimo singolo di Lauro è Bam Bam Twist.