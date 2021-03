Achille Lauro cita il concerto ‘Unplugged’ dei Nirvana nel video di ‘Marilù’

Tappeti, fiori, chitarre acustiche, cardigan. Nel nuovo video di Achille Lauro c’è tutta l’iconografia di uno dei concerti più famosi dei Nirvana di Kurt Cobain, lo show MTV Unplugged filmato e trasmesso nel 1993 e pubblicato nel 1994 come MTV Unplugged in New York.

Il pezzo di Lauro è Marilù. «Per alcuni un manifesto femminista», ha scritto il cantante su Instagram, «per altri la storia della vita, per me imparare cosa vuol dire crescere».

È il secondo estratto, dopo Solo noi, dall’album Lauro che uscirà il 16 aprile e che il cantante ha presentato come «il mio ultimo disco». Qui sotto la tracklist:

1) Prequel

2) Solo noi

3) Latte+

4) Marilù

5) Lauro

6) Come me

7) Femmina

8) A un passo da Dio

9) Generazione X

10) Barrilete cosmico

11) Pavone

12) Stupide canzoni d’amore

13) Sabato sera