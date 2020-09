Achille Lauro balla la lap dance nel video di ‘Maleducata’

È uscito da pochi minuti il nuovo video di Achille Lauro, Maleducata, brano incluso nella colonna sonora di Baby 3, su Netflix.

Nel video Lauro è il protagonista di una festa fumosa in stile The Rocky Horror Picture Show tra abiti clericali, calze a rete, rossetto e sigarette. Un cerimoniere di un mondo freaks in cui la parola d’ordine è: “amatevi è siate liberi da tutti gli schemi”. Potete vederlo qui sopra.

Oltre a essere nella colonna sonora di Baby 3, Maleducata sarà inclusa nella nuova edizione dell’album 1969 che uscirà il 25 settembre al fianco di altri singoli pubblicati da Lauro negli ultimi mesi, e non solo: Me ne frego «dalla performance Glamour del festival di Sanremo», come ha scritto il cantante; Maledetto lunedì con Frenetik & Orang3; 16 marzo, Bam bam twist; C’est la vie interpretata in coppia con Fiorella Mannoia.