Achille Lauro, ascolta il nuovo singolo ‘Maleducata’

Il nuovo singolo di Achille Lauro Maleducata uscirà ufficialmente domani, ma è possibile ascoltarlo nella performance che il cantante ha fatto ieri durante il Baby Secret Party, una serata speciale condotta da Sofia Viscardi e organizzata da Netflix su YouTube per il lancio della terza stagione della serie Baby.

Oltre a essere nella colonna sonora di Baby 3, Maleducata sarà inclusa nella nuova edizione dell’album 1969 che uscirà il 25 settembre al fianco di altri singoli pubblicati da Lauro negli ultimi mesi, e non solo: Me ne frego «dalla performance Glamour del festival di Sanremo», come ha scritto il cantante; Maledetto lunedì con Frenetik & Orang3; 16 marzo, Bam bam twist; C’est la vie interpretata in coppia con Fiorella Mannoia.