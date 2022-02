Achille Lauro andrà all’Eurovision: ha vinto ‘Una voce per San Marino’

È successo veramente: Achille Lauro ha vinto ‘Una voce per San Marino’, serata attraverso la quale il piccolo stato ha scelto il suo rappresentante per l’Eurovision Song Contest.

Lauro ha presentato sul palco il brano Stripper, che ha battuto la concorrenza formata da cantanti non conosciuti alternati ad alcuni volti noti come Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis, l’ex tronista Francesco Monte.

Per poter partecipare alla finale del 14 maggio Lauro dovrà prima superare le semifinali del 12. Qui sotto trovate la sua performance di stasera:

Questo invece l’annuncio ufficiale dal profilo Twitter di Eurovision Song Contest:

San Marino has found its voice! 🎤@AchilleIDOL has won 'Una Voce per San Marino' and will fly the Sammarinese flag in Turin with the song 'Stripper'! 🇸🇲

➡️Find out more about him at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/JaWupH9YCL

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 19, 2022