Ace Frehley ha un nuovo album, e promette che farà sembrare i KISS degli «imbecilli»

«Paul e Gene [Stanley e Simmons, ndr] hanno provato per tanti anni a distruggere la mia reputazione, lo sappiamo tutti. Mi spiace per loro, ma 10.000 Volts li farà sembrare degli imbecilli. I KISS non pubblicano album dal 2012 [si trattava di Monster, ndr], io invece sono ancora qui, sobrio da 17 anni, al mio sesto disco dopo aver lasciato la band. Continuo ad andare avanti, e nessuno mi può fermare. Fare grande musica è il modo migliore per rispondere a chi ti vuole screditare».

Ace Frehley, membro fondatore dei KISS con il suo Spaceman ed ex-chitarra solista del gruppo, non usa termini velati per descrivere i rapporti con i vecchi compagni di squadra, interrotti nel 1982. Le parole al vetriolo sono volate in un’intervista a Guitar World per l’imminente uscita del suo nuovo album solista, programmata per il 23 febbraio.

«Paul e Gene hanno questa cosa, si divertono a screditare le persone. Non si tratta solo di me: negli anni hanno parlato male di molte persone in varie interviste, se vai a cercare è tutto lì. Forse lo fanno per sentirsi meglio, o forse è perché sono insicuri, non lo so».

«L’altra sera ero su YouTube e ho notato che il video di 10.000 Volts aveva quasi raggiunto il mezzo milione di visualizzazioni. Poi sono andato a vedere il video di una delle ultime esibizioni dei KISS: i numeri non erano lontanamente comparabili».

Frehley ha inoltre descritto i brani del nuovo album come molto simili a quelli contenuti in Rock and Roll Over, album dei KISS del 1976, e dunque rock ma con una forte vena pop. «Sono brani in cui non c’è spazio per le stronzate. Non ci sono momenti riempitivi, e non c’è spazio sprecato».