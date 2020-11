AC Milan e Roc Nation presentano “From Milan with Love: Next Gen”

“From Milan with Love: Next Gen”, l’evento del Milan in collaborazione con l’etichetta americana Roc Nation e con Tidal per supportare il talento giovanile, arriva alla sua seconda edizione. Si terrà il 20 novembre, ovviamente in streaming, sul sito di Tidal e su quello del Milan, oltre che su Milan TV e una serie di altri canali.

Watch it live on the AC Milan Official App, our official website, all our Social accounts and @TIDAL pic.twitter.com/lmCIOMObKd — AC Milan (@acmilan) November 10, 2020

A presentare come host internazionale sarà il leggendario DJ Khaled, che non ha bisogno di presentazioni, mentre l’host italiano sarà Max Brigante. I talenti italiani presenti saranno Axos e Anna, insieme ad altri artisti Roc Nation come Daniella Mason, RezCoast Grizz, VEVNZ, Alita, Cocoa Sarai, Larruso, Bibi e Harlor.

Unire la potenza aggregativa della musica ai valori dello sport per sostenere i giovani: questo lo scopo di “From Milan with Love: Next Gen”.