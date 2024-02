AC/DC, un concerto in Italia a maggio con una nuova line-up

Musica

Brian Johnson racconta il periodo «terribile e disperato» in cui ha perso parte dell'udito

In un estratto dal libro autobiografico 'Back in Black' che esce oggi per Rizzoli Lizard, il cantante degli AC/DC racconta uno dei periodi peggiori della sua vita: la demenza di Malcolm Young, la morte di un caro amico, il medico che gli dà notizie tremende. «Riuscivo a malapena a sentire la band»