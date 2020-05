AC/DC, guarda il nuovo documentario sulle origini del gruppo

The Forgotten Sydney of AC/DC, il nuovo documentario girato dedicato alle origini della band, è disponibile gratuitamente online. Girato da Tom Compagnoni, il documentario mescola filmati d’archivio – tra cui le prove e le riprese del video al The Last Picture Show e la prima volta dell’uniforme di Angus Young al Victoria Park Pool – con interviste a Dave Evans, Mark Evans, Noel Taylor, Rob Bailey e Tony Currenti.

“Gli AC/DC sono nati e cresciuti indiscutibilmente a Sydney, ma in città non ci sono statue, targhe e vicoli dedicati ad una delle più grandi rock band di tutti i tempi”, dice il comunicato stampa di presentazione del progetto. Potete vedere il documentario poco sopra.