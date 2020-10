AC/DC, ascolta il nuovo singolo ‘Shot in the Dark’

Il momento tanto atteso dai fan è arrivato: gli AC/DC hanno pubblicato Shot in the Dark, la loro prima canzone dal 2014. Non solo: hanno anche annunciato la tracklist e la data d’uscita dell’album Power Up. Il disco sarà pubblicato il 14 novembre in varie versioni: digitale, CD, deluxe edition e vinile (in cinque diversi colori: nero, giallo, rosso trasparente e opaco, picture disc).

Singolo e album segnano la reunion dei quattro membri sopravvissuti della formazione di Back in Black: Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams e Phil Rudd, a cui si aggiunge il chitarrista ritmico Stevie Young, nipote di Angus e di Malcolm, che sostituisce dal 2014.

Shot in the Dark è puro sound AC/DC. “Un bicchierino al buio ti fa sentire bene”, canta Johnson nel ritornello strutturato come un call-and-response, “un bicchiere al buio per tutta la notte”.

«Ha l’atmosfera tipica degli AC/DC, è cazzuta e cantabile», ha detto Angus nella intervista esclusiva pubblicata da Rolling Stone. «Il titolo è un po’ sfrontato perché a tutti noi piace farsi un goccetto la sera e qualche bicchierino al buio. Mi piace il fatto che la casa discografica l’abbia sentita, apprezzata e scelta come prima canzone da far ascoltare al pubblico».

Qui sotto trovate tracklist e copertina dell’album. L’edizione deluxe avrà un pulsante sul fianco ricaricabile da porta usb: premendolo si illuminerà il logo della band e piccoli altoparlanti integrati trasmetteranno Shot in the Dark.

1. “Realize”

2. “Rejection”

3. “Shot in the Dark”

4. “Through the Mists of Time”

5. “Kick You When You’re Down”

6. “Witch’s Spell”

7. “Demon Fire”

8. “Wild Reputation”

9. “No Man’s Land”

10. “Systems Down”

11. “Money Shot”

12. “Code Red”