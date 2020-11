AC/DC, ascolta il nuovo singolo ‘Realize’

A due giorni dall’uscita di Power Up, gli AC/DC hanno pubblicato un nuovo singolo. Si tratta della traccia d’apertura, Realize, che conferma come i sei anni di pausa, i problemi di salute e i cambi di formazione non hanno diluito il classico suono della band. Come Shot in the Dark, anche questo brano è basato sugli inconfondibili riff di Angus Young ed è accreditato anche a Malcolm Young, scomparso nel 2017.

«Ogni volta che prendo in mano la chitarra e inizio a suonare, la prima cosa che penso è: a Malcolm questo riff sarebbe piaciuto», ci ha raccontato Angus in un’intervista. «È così che giudico la mia musica».

«Malcolm è sempre stato qui. Come direbbe Angus, la band era una sua idea», ha aggiunto Brian Johnson. «Passava tutto da lui. Era sempre nelle nostre menti e pensieri. Io lo vedo ancora, a modo mio. Penso molto a lui. In studio, mentre registravamo, sembrava proprio che fosse lì con noi». Power Up uscirà venerdì 13 novembre: ne abbiamo parlato qui.