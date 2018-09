«Abbiamo provato a chiamarlo ma non rispondeva» Novoselic prende in giro i fan offesi per la reunion senza Kurt Cobain

Come tutti sappiamo, sabato i membri rimasti in vita dei Nirvana si sono riuniti sul palco dei Foo Fighters a Seattle. C’erano Krist Novoselic, Pat Smear e ovviamente Dave Grohl che era il padrone di casa.

I vecchi compagni di avventure hanno suonato tutti insieme Molly’s Lips, una cover dei Vaselines molto cara ai Nirvana, tanto da averla inclusa nel loro Insecticide del 1992. È stata per molti una bella rimpatriata, ma non per tutti.

Alcuni fan integralisti dei Nirvana hanno infatti criticato la reunion, perché fatta senza il membro più importante della band: il suo cantante. “Abbiamo provato a metterci in contatto con lui” ha scritto Novoselic in un tweet, giusto metterla sul ridere di fronte all’assurdità di una critica del genere. “Ma per quanto abbiamo provato a contattare Kurt non siamo riusciti. Il telefono ha continuato a squillare. Kurt non ha l’email. A dirla tutta, non gli ho mai mandato una mail in vita mia. E lo dice uno che è online dal 1993.”

Qui sotto trovate il famoso tweet:

We tried to get a hold of him for this gig—as many times as we tried to contact Kurt, we couldn't get through. The phone just kept ringing & ringing. Kurt does not have email. In fact I have never emailed him in my life and I have been online since 1993. https://t.co/HTpvvhxzr1

— Krist Novoselić (@KristNovoselic) 4 settembre 2018