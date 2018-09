Abba: «Sapevamo che ‘Mamma Mia’ sarebbe stato un successo»

È appena sbarcato nei cinema italiani Mamma Mia 2, seguito del fortunato film uscito nel 2008 con Amanda Seyfried e Maryl Streep, e chi meglio dei due Abba Benny Andersson e Björn Ulvaeus poteva raccontarci di questo nuovo capitolo? Tra paragoni all’iperbole con Il Padrino 2 o il rapporto intrinseco che lega ogni scena alle loro canzoni, i due musicisti svedesi parlano del lavoro dietro Mamma Mia 2, soffermandosi sull’importanza del “tocco femminista”, il vero nucleo alla base del film.

E che gli Abba non intendano andare in pensione lo confermano Andersson e Ulvaeus nella nostra videointervista che potete vedere in cima all’articolo, dove le due popstar raccontano del ritorno in studio con nuovi indediti dopo 35 anni e alcune anticipazioni sul tour in arrivo.