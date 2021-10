ABBA, ascolta un frammento del nuovo singolo ‘Just A Notion’

Gli ABBA hanno pubblicato un frammento di un nuovo inedito. Si intitola Just a Notion e farà parte di Voyage, il prossimo album degli svedesi in arrivo a novembre.

Il frammento è stato pubblicato su TikTok – accompagnato da un video semplicissimo, con una mano che gira una manopola del volume – e ci permette di ascoltare la fine della strofa e quello che probabilmente sarà il ritornello. Lo trovate qui sotto.

Voyage uscirà il 5 novembre. Gli ABBA l’hanno presentato con due singoli – I Still Have Faith In You e Don’t Shut Me Down – e annunciando una residence a Londra con avatar digitali e in un’arena costruita ad hoc. Ne abbiamo parlato qui.