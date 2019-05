A$AP Rocky, Metronomy, Kamasi Washington e Masego: i tre mesi caldi di #MusicIsMyRadar

Mai capitato di vedere in due mesi esatti otto dei nomi internazionali più interessanti in circolazione? Forse no. Ma se siete a Milano dal 17 maggio al 17 luglio ci sono buone possibilità di farlo.

#MusicIsMyRadar è la rassegna itinerante ideata da Radar Concerti che coinvolge tre location della città (Santeria Toscana 31, Carroponte e Circolo Magnolia), in un calendario fittissimo di eventi e concerti speciali. Da A$AP Rocky a Metronomy, dal duo Kamasi Washington + Masego ai Deerhunter, fino a These New Puritans, Empress Of, Nu Guinea e Blank Banshee.