A$AP Rocky, inizia oggi il processo: il rapper rischia due anni di reclusione

È iniziato oggi a Stoccolma il processo ad A$AP Rocky, il rapper americano arrestato il tre luglio per aggressione aggravata insieme ad altri due membri del suo team dopo la rissa dello scorso trenta giugno nella capitale svedese. Davanti all’accusa Rocky, vero nome Rakim Mayers, si è dichiarato innocente. «Ammette di aver gettato a terra il querelante, di essergli salito su un braccio e di avergli dato un pugno a una spalla» ha detto l’avvocato difensore Slobodan Jovicic, aggiungendo che si è trattato di autodifesa.

Il caso del rapper trentenne, nelle scorse settimane, aveva quasi scatenato una crisi diplomatica tra Stati Uniti e Svezia, con il presidente Donald Trump che, in un tweet, si era detto “deluso” dal comportamento del premier svedese Stefan Lofven e “per la sua incapacità di agire”. Trump, inoltre, si era offerto di pagare la cauzione per il rilascio di Mayers, ignorando tuttavia che il sistema giudiziario svedese non prevede questo tipo di procedura.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019