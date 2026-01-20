 A$AP Rocky, il tour passa per l'Italia |Rolling Stone Italia
Cover story
Newsletter
Cover story Newsletter
don't be dumb

A$AP Rocky ha annunciato un concerto in Italia

A pochi giorni dall'uscita del suo nuovo album, il rapper americano è pronto a un tour mondiale che si fermerà anche a Milano. Tutte le info

di
A$AP Rocky ha annunciato un concerto in Italia

Asap Rocky

Foto: Lexie Moreland/WWD/Shutterstock

A pochi giorni dall’uscita di Don’t Be Dumb (qui la recensione) A$AP Rocky ha annunciato un concerto a Milano, l’unico in Italia nell’ambito del suo nuovo tour.

Il rapper americano arriverà il 10 settembre all’Ippodromo SNAI San Siro, all’interno della rassegna I-Days. Sarà la prima volta di Rocky in Italia visto che nel 2019 era stato costretto a cancellare la data, insieme all’intero tour europeo, dopo l’arresto in Svezia.

I biglietti per questo appuntamento saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS e su My Live Nation dalle 9:00 di lunedì 26 gennaio e in vendita generale dalle ore 9:00 di martedì 27 gennaio su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Altre notizie su:  asap rocky
PMC

© Copyright Rolling Stone Italia 2026.

Prima di andare via