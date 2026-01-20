A$AP Rocky ha annunciato un concerto in Italia

A pochi giorni dall’uscita di Don’t Be Dumb (qui la recensione) A$AP Rocky ha annunciato un concerto a Milano, l’unico in Italia nell’ambito del suo nuovo tour.
Il rapper americano arriverà il 10 settembre all’Ippodromo SNAI San Siro, all’interno della rassegna I-Days. Sarà la prima volta di Rocky in Italia visto che nel 2019 era stato costretto a cancellare la data, insieme all’intero tour europeo, dopo l’arresto in Svezia.
I biglietti per questo appuntamento saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS e su My Live Nation dalle 9:00 di lunedì 26 gennaio e in vendita generale dalle ore 9:00 di martedì 27 gennaio su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.