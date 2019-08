A$AP Rocky è libero e sta tornando in USA: «Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato»

Lo ha comunicato Donald Trump con un tweet: A$AP Rocky è libero e sta rientrando negli States.

Il rapper era stato arrestato lo scorso 30 giugno a Stoccolma, con altre 2 persone, per l’aggressione ai danni di un 19enne. Come riporta Adnkronos, oggi, nel processo in corso nella capitale svedese, la procura ha chiesto per il rapper una condanna a 6 mesi di reclusione. A$AP Rocky è stato rilasciato in attesa della sentenza e, come twitta il presidente degli Stati Uniti, rientrerà in patria subito.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

Il rapper ha pubblicato un post in cui ringrazia la Corte e tutti quelli che l’hanno sostenuto durante i giorni di reclusione: