A Torino la prima data di NE-YO in Italia

Un quarto di secolo di carriera, venti milioni di dischi venduti e neanche una data in Italia: per NE-YO, uno dei più celebri e affermati hitmaker e autori di tutto il globo, era il caso di rimediare. Lo farà il prossimo 15 giugno all’Inalpi Arena di Torino, in quella che è già una delle date più attese dell’anno.

Ne-Yo vanta, nella sua lunga carriera, numerosissimi singoli da primo posto in classifica nei quali figura a vario titolo come producer e autore. Per citarne alcuni: So Sick, Sexy Love, Closer, Because of You, Miss Independent e Push Back. A questi si aggiungono i vari brani scritti negli anni per artisti del calibro di Rihanna (Unfaithful, Russian Roulette e Take a Bow) Beyoncé, Jennifer Hudson, Usher, Carrie Underwood, Celine Dion e molti altri.