A spasso per Bologna con Lo Stato Sociale

«Siamo lo Stato Sociale. Siamo in cinque, siamo tanti. Musicisti, amici, fratelli, in generale cinque stronzi immersi nella bellezza, un collettivo di sbandati che sta insieme per salvarsi la vita. Ah, siamo di Bologna»· Inizia così il nostro viaggio insieme a Lodo e soci nel cuore del capoluogo, città che li ha visti nascere, crescere e suonare tantissimo. E il successo non ha cambiato le cose.

«Nelle nostre canzoni c’è molta Bologna», continuano i cinque. E, per capirla davvero questa Bologna, non potevamo avere compagni di viaggio migliori.

Luoghi, suoni e parole è format prodotto da TIMVISION e Rolling Stone in cui i protagonisti della canzone italiana si raccontano in prima persona ripercorrendo la strade delle loro città, dove tutto è cominciato, dove sono diventati adulti e artisti.

Otto monografie per ripercorrere la loro storia tra ricordi, incontri, racconti inediti e personali di un luogo. Trovate l’episodio con Lo Stato Sociale qui.