A Sanremo apre Casa Vessicchio, uno spazio di creatività e formazione

In occasione della 76esima edizione del Festival 2026, dal 23 al 28 febbraio, ha aperto a Sanremo Casa Vessicchio, nuovo hub dedicato alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti. Il progetto, ideato, voluto e sviluppato insieme al Maestro Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra napoletano scomparso a 69 anni l’8 novembre scorso, ha aperto le sue porte ai Bagni Paradiso (Lungomare Vittorio Emanuele II, 31) e nasce come spazio aperto a incontri, eventi e momenti di crescita condivisa durante la settimana del Festival.

L’inaugurazione si è tenuta lunedì 23 febbraio alle ore 18. Dal giorno successivo, martedì 24 febbraio, ha preso il via il primo programma di appuntamenti aperti al pubblico fino a esaurimento posti. La giornata si è aperta alle 10.30 con una colazione accompagnata da musica. Alle 12.30 è in programma la presentazione del libro “Oltre” con l’autrice Elisa Stella. Alle 16 spazio a “Sanremo e la classifica del tempo” con gli autori Marco Rettani e Nico Donvito, per un approfondimento dedicato alla storia e all’evoluzione del Festival. Alle 17.45 è previsto lo showcase di Franco Fasano, seguito alle 18.30 dal primo talk Casa Vessicchio, condotto da Andrea Dianetti. Alle 19.15 aperitivo Aperol e, alle 21.00, cena con visione della serata del Festival.

Casa Vessicchio nasce con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani artisti e a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte, proseguendo l’impegno che Vessicchio aveva portato avanti anche come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy. Realizzato in accordo con la famiglia Vessicchio, il progetto si propone come luogo di scambio, divulgazione e confronto tra musica, cultura e convivialità. È stato ideato da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli ed è organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli. Media partner: Rolling Stone.