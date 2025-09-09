A Sanremo 2026 le “nuove proposte” saranno quattro, selezionate così

A Sanremo 2026 le “nuove proposte” saranno quattro selezionate in base al regolamento che la Rai ha pubblicato ieri. Due verranno fuori da Sanremo Giovani 2025, altre due dai partecipanti a un’altra classica manifestazione legata al festival, Area Sanremo.

I due vincitori di Sanremo Giovani 2025 che potranno salire sul palco dell’Ariston a febbraio 2026 saranno selezionati da un mini-talent. I requisiti per partecipare: avere alla data del 1° gennaio 2026 un’età compresa tra i 16 e i 28 anni, non aver mai preso parte a precedenti edizioni del Festival nella categoria Campioni (o Big, o diversamente denominata), non partecipare ad Area Sanremo 2025, essere già presente nel mercato della musica con almeno due singoli pubblicati.

I brani caricati sul sito www.sanremo.rai.it entro le 18 del 15 ottobre verranno scremati dal direttore artistico Carlo Conti e da una commissione musicale da lui presieduta e «formata da esperti del mondo della musica, cultura e comunicazione multimediale». Saranno selezionati almeno 30 cantanti, che diventeranno 24 dopo le audizioni dal vivo nella sede Rai di Via Asiago, a Roma.

L’11 novembre partirà il talent di Sanremo Giovani. Ogni settimana in seconda serata su Rai 2 (11, 18, 25 novembre e 2 dicembre) si sfideranno sei cantanti a serata in sfide dirette a coppie, come nel 2024. Dagli scontri diretti usciranno tre “giovani” a puntata. A giudicare le sfide sarà la commissione musicale.

I 12 emersi dalle selezioni si scontreranno sempre a coppie nella semifinale del 9 dicembre. I 6 “sopravvissuti” si giocheranno la finale il 14 dicembre in prima serata su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo. Solo due di loro, in una gara giudicata dalla commissione musicale, potranno accedere a Sanremo 2026. La sezione Nuove proposte del festival sarà completata da due cantanti di Area Sanremo (l’anno scorso i due vincitori di Area Sanremo avevano partecipato alla finale, sfidandosi). La finale di Sanremo Giovani è tradizionalmente anche l’occasione in cui vengono presentati i titoli dei “big” in gara.

«Sono molto affezionato a questo format perché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera di tantissimi artisti del nostro panorama musicale», dice Carlo Conti. L’anno scorso dalle selezioni di Sanremo Giovani e di Area Sanremo sono usciti la coppia Vale LP & Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba.

Il termine per l’invio delle domande di partecipazione scadrà il 15 di ottobre. A questo link il regolamento completo.