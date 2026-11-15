A Robyn non piace l’Eurovision: «È davvero imbarazzante»

Robyn non sembra avere una grande opinione dell’Eurovision Song Contest. La cantante svedese ha criticato duramente la competizione musicale durante la sua partecipazione a Good Hang, il podcast condotto dall’attrice e comica Amy Poehler, nella puntata pubblicata martedì 10 novembre.

Quando Poehler le ha chiesto perché l’Eurovision sia così importante per il pubblico europeo, Robyn è scoppiata a ridere, prima di spiegare il suo punto di vista: «Non abbiamo più gli ABBA, quindi non guardo molto l’Eurovision. Sono stati tra i primi a vincere per noi, con Waterloo. Difficile fare di meglio».

La cantante ha poi ricordato Carola, vincitrice della manifestazione nel 1991: «Sia io che Zara [Larsson] siamo cresciute ascoltandola. Un’artista incredibile». Ma il giudizio sull’Eurovision di oggi è decisamente meno entusiasta: «Ora fa semplicemente schifo, direi».

Robyn ha raccontato anche di aver seguito alcune edizioni insieme ad amici americani, senza che l’esperienza si rivelasse particolarmente piacevole: «Il mio amico Bart ha una coperta che si tira sugli occhi mentre lo guardiamo, perché è così imbarazzante». E ancora: «dopo averlo visto mi sento sovrastimolata, mq in senso negativo». «Stavo cercando delle parole che non dirò. Ma sì, non mi piace».