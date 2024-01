A novembre Elvis Presley tornerà sul palco. Come ologramma

Un concerto immersivo, creato con l’uso dell’Intelligenza Artificiale e degli ologrammi, e a suonare sarà proprio lui, il Re del Rock and Roll. Non è stregoneria ma Elvis Evolution, risultato della collaborazione tra Layered Reality, azienda britannica specializzata in esperienze immersive, e Authentic Brands Group (amministratori dell’eredità di Elvis), che insieme hanno creato una riproduzione della star a grandezza naturale. Il risultato è stato reso possibile attraverso lo studio e l’unione di foto personali dell’artista e di video amatoriali provenienti dagli archivi di Authentic Brands Group.

Layered Reality ha descritto l’esperienza come un nuovo, grande show, che darà la possibilità ai più giovani di vivere un’esperienza straordinaria assistendo al concerto di una vera e propria leggenda. «Grazie all’AI e all’avanzamento della tecnologia, gli spettatori avranno la possibilità di viaggiare indietro nel tempo, e dire a propria volta: “io c’ero”».

D’altronde, film come Elvis di Baz Luhrmann e Priscilla di Sofia Coppola lo hanno dimostrato: il mito di Elvis è ancora vivo e vegeto (anche tra i GenZ), e pazienza se quel movimento d’anca dovremo continuare a immaginarcelo in ologramma. Dovremo aspettare novembre per vedere se l’hype varrà il viaggio (per ora non sono presenti date italiane del “tuor”) verso una delle location degli show, per ora fissati a Londra, Las Vegas, Tokyo e Berlino in location ancora da annunciare. Previsto, al termine di ogni concerto, un afterparty con musica del vivo, DJ set e ulteriori performance artistiche a un ristorante (anche qui, TBA) interamente decorato a tema Elvis.