A New York ci sarà una Jimi Hendrix Way

A fine mese la newyorchese West 8th Street diventerà (anche) Jimi Hendrix Way. La targa toponomastica che attesterà la co-intestazione della via verrà affissa nel tratto di strada dove si trovano gli Electric Lady Studios, che il musicista ha voluto e costruito nel 1970. La cerimonia si terrà la mattina del 24 febbraio all’angolo tra West Eighth Street e Sixth Avenue.

Saranno presenti all’evento Janie Hendrix, la sorella di Jimi che guida Experience Hendrix LLC, e Stevie Van Zandt, entrambi promotori dell’iniziativa. Van Zandt ha coinvolto la sua non-profit TeachRock, che lancerà per l’occasione una nuova lezione, “Jimi Hendrix: Rock’s Trailblazing Innovator and Influential Guitarist”.

«Hendrix non si limitava a suonare la chitarra, ha cambiato la definizione stessa di arte», ha detto Van Zandt. «Voglio che TeachRock faccia provare agli studenti lo stesso senso di possibilità e di scoperta che ho provato la prima volta che ho visto Jimi dal vivo. La sua storia, i suoi testi e il suo suono ricordano ai giovani che la creatività non ha limiti».

«Non posso lavorare con un orologio che mi dice quando devo fermarmi. La musica non funziona così», ha detto Hendrix nel 1969. «Ho bisogno di un posto che sia mio. Un posto dove nessuno mi dica di smettere quando sto cercando il suono perfetto». Quel posto erano gli Electric Lady, un ex nightclub che aveva acquistato nel 1968 e che avrebbe inaugurato il 26 agosto 1970 con una festa con Steve Winwood, Eric Clapton, Ron Wood e Patti Smith (a questo link la storia degli studi).

Purtroppo Hendrix è morto poche settimane dopo, il 18 settembre 1970. Lo studio è diventato uno dei più frequentati e noti in città e ha ospitato session di gente che va dai Led Zeppelin a Lady Gaga passando per Rolling Stones, Stevie Wonder, David Bowie, Patti Smith.