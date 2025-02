A causa del diabete, Peter Doherty rischia l’amputazione delle dita del piede

Peter Doherty rischia l’amputazione delle dita del piede a causa del diabete di tipo 2. Lo ha detto al pubblico del concerto dei Libertines, con cui è in tour, a Monaco, in Germania. «Oggi mi ha visitato un medico, ha detto che devo evitare il più possibile di stare in piedi perché sennò rischio di perdere le dita del piede».

Oltre ad essere visto scalzo sul palco o in giro in ciabatte, e a muoversi con un bastone, a Monaco Doherty ha cantato seduto su una sedia da ufficio (vedi video qui sotto).

All’incirca un anno fa Doherty ha detto che «ero più in salute quando mi facevo di eroina». Sa di avere maltrattato il suo corpo: «Eroina, crack… mi sono arreso a quella roba. Poi ci sono stati la cocaina, il fumo e l’alcol, e ora il formaggio e i salumi, e lo zucchero nel tè… devo far sparire tutto». Il riferimento a formaggi e salumi non è causuale, ora Doherty vive in Francia, come ci ha raccontato in questa intervista.

Arriva un momento, ha detto al NME tempo fa, «in cui il corpo non riesce a reggere tutti quegli abusi. Si parla molto degli altri effetti della droga, ma anche solo le conseguenze sul fisico sono insostenibili. Diventa una roulette russa».

«Non molto tempo fa» diceva nel 2023 «mi hanno detto che se non cambio la dieta avrò problemi di diabete e colesterolo… La morte è in agguato».