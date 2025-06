A 63 anni d’età, The Edge è diventato cittadino irlandese

The Edge è diventato ufficialmente cittadino irlandese. Il chitarrista degli U2 è nato a Londra da genitori gallesi. Pur avendo vissuto in Irlanda dall’età di un anno, quando la famiglia si è trasferita nella Contea di Dublino, non aveva mai preso la cittadinanza irlandese.

L’ha fatto ieri assieme a migliaia di altre persone che hanno preso la cittadinanza a Killarney. «Un giorno grandioso per tutti noi», ha detto il musicista.

«Non potrei essere più orgoglioso del mio Paese per tutto ciò che rappresenta e che sta facendo», ha detto The Edge ammettendo di essere stato «un po’ in ritardo con i documenti» e di essere felice di avere oggi «un legame ancora più profondo con la mia patria».

«Ci sono voluti un paio d’anni per sbrigare tutte le formalità, ma è stato tutto molto semplice». Avrebbe potuto farlo in passato, «ma sono felice di averlo fatto adesso, mi sembra più significativo». Si riferisce al ruolo dell’Irlanda nel mondo e di come nello scenario geopolitico attuale «sostiene gli organismi internazionali come la Corte penale internazionale e le Nazioni unite».