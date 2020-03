In occasione della Festa della donna, Chadia Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui raccoglie alcuni dei commenti più violenti che le sono stati rivolti proprio sui social.

Una presa di posizione contro cyber bullismo e body shaming, intenzionalmente senza censure. Con lo scopo di far riflettere sul peso delle parole che vengono dette o digitate. Potete vederlo qui: