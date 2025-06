7 momenti per capire Glastonbury 2025

Si è concluso ieri sera, con il concerto sul main stage di Olivia Rodrigo, l’ultima edizione del Glastonbury. Il festival ritornerà nel 2027 visto che il prossimo anno, come annunciato dai suoi organizzatori, prenderà la consueta pausa quinquennale per far riposare i campi.

Mentre il pubblico che ha campeggiato si starà svegliando indolenzito dopo la tre giorni di festival, ecco un riassunto video di ciò che è successo.

La Brat Summer di Charli XCX è finita, o è per sempre?

La Brat Era è finita per sempre? Charli XCX, in uno dei live più apprezzati del weekend (ma non dai boomer, come ci ha tenuto lei stessa a precisare nei giorni successivi), ha deciso di dar letteralmente fuoco a Brat. Iconoclasta.

🚨 Charli XCX incendia el telón de ‘Brat’ en Glastonbury y concluye, presuntamente, su respectivo período artístico. pic.twitter.com/ZY6ShZJS8I — SergioOpina (@sergioopina_) June 28, 2025

Olivia Rodrigo canta i Cure con Robert Smith

Ci ha preso gusto Olivia Rodrigo. Dopo aver duettato con David Byrne, la giovane musicista questa volta porta sul palco Roberth Smith dei Cure con cui duetta per Friday I’m in Love e Just Like Heaven.

Robert Smith and Olivia Rodrigo singing “Friday I’m in love” pic.twitter.com/4xrtstVnNb — Amberly | SAW CONLIVIA@GOVBALLNYC (@Iamlivielivid) June 29, 2025

Kneecap e Bob Vylan contro il genocidio

I due concerti più temuti (dalla BBC) hanno portato sul palco slogan e cori a favori di una Palestina libera e contro l’esercito israeliano. Risultato? Indagini in corso per entrambi e censura da parte della BBC.

Irish band Kneecap at Glastonbury 2025, Free Palestine 🇵🇸 🇮🇪 pic.twitter.com/vmzknANmH2 — Irlandarra (@aldamu_jo) June 29, 2025

I Pulp sono ancora i più amati dagli inglesi

Un altro trionfo sui campi di Pilton per la band di Sheffield.

Glastonbury 2025: Pulp signing off their triumphant return to Glastonbury with a performance of their timeless anthem ‘Common People’ 🎸💥 🎥: BBC#Glastonbury #Glastonbury2025 pic.twitter.com/KOTdpZHz0W — Far Out Magazine (@FarOutMag) June 28, 2025

Lo show a sorpresa di Lorde

In concomitanza con l’uscita del suo nuovo album, Virgin, Lorde lo presenta con uno show a sorpresa sotto il tendone di Glasto.

Lo and behold, the very first performance of “Green Light” of the Virgin era — at Lorde’s surprise Glastonbury gig! pic.twitter.com/255nU6kAa3 — Lorde Updates 🧬⛓️ (@LordeUpdatesBR) June 28, 2025

Skepta sostituisce i Deftones e conquista Glasto

Hai 4 ore per prepararti, arrivare a Glastonbury e sostituire i Deftones di fronte a 100 mila persone.

il ritorno di Lewis Capaldi

Il secret concert sul Piramid Stage, come qualcuno aveva già capito nei giorni precedenti, è stato affidato a Lewis Capaldi, di ritorno dopo due anni sul main stage.