50 Cent praticherà l’astinenza sessuale nel 2024

Ci sono tanti metodi per focalizzarsi e incanalare la creatività. C’è chi decide di chiudersi in casa isolandosi dal mondo, chi tenta con l’attività fisica, magari lo yoga, e chi – come 50 Cent – preferisce dedicarsi alla meditazione, certo, ma più di tutti all’astinenza sessuale. Come facciamo a saperlo? È stato lo stesso Fifty a volerci rendere partecipi dei suoi buoni propositi del 2024 con un post sui propri social.

Abito, sigaro e cognac, così il rapper di In Da Club che ha chiuso il 2023 partecipando in Beep Beep in Pink Friday 2 di Nicki Minaj ha deciso di voler condividere questo metodo di lavoro: «La mia nuova idea è davvero grande. Non ho tempo per distrarmi e quindi sto praticando l’astinenza sessuale, sto meditando e focalizzandomi sui miei obiettivi». E poi un augurio al suo pubblico: «Spero che questo nuovo anno vi aiuti ad eccellere e raggiungere il prossimo livello». Verità o trovata pubblicitaria?