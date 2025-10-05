50 Cent è stato citato da Taylor Swift, ed è felicissimo

50 Cent l’ha presa bene, anzi benissimo, dopo essere stato citato da Taylor Swift nel suo nuovo album The Life of a Showgirl, uscito il 3 ottobre. Infatti, nel brano Ruin the Friendship, Swift canta: “And it was not an invitation / But as the 50 Cent song played / Should’ve kissed you anyway”, un riferimento che 50 cent ha accolto con entusiasmo.

50 ha infatti pubblicato su Instagram la copertina del disco commentando: «Taylor Swift spacca, mi ha citato, non ha citato voi. LOL, questo è solo per i big timers! Aspetta, sono l’unico nome citato in tutto l’album».

Non proprio esatto, visto che tra le tracce c’è anche un brano dedicato a Elizabeth Taylor. Tuttavia il post di 50 Cent ha contribuito ad aumentare i rumors attorno al nuovo progetto di Taylor Swift, già al centro delle speculazioni per Actually Romantic, che molti fan hanno interpretato come un diss a Charli XCX, poi smentito dalla stessa Swift.

The Life of a Showgirl, dodicesimo album in carriera della cantautrice, ha diviso fan e critica, c’è chi lo vede come un ritorno al pop più puro e chi invece lo ha definito “noioso e banale”.