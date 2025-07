5 cose curiose successe al concerto di addio di Ozzy Osbourne

Sabato si è tenuto Back to the Beginning, il concerto di addio alla musica live di Ozzy Osbourne. Di questo sentito momento ve ne abbiamo parlato ieri, sia con una recensione in loco (qui), sia con il punto di vista di chi il concerto se l’è dovuto vedere in livestreaming da casa (qui). I due racconti, giustamente, si sono consolidati attorno all’evento: l’addio di Ozzy. Ma a Birmingham, in una giornata che entrerà nella storia della musica rock e metal, come è giusto che fosse, sono accadute un bel po’ di cose, più o meno assurde, ma tutte piuttosto divertenti e caotiche (tranne l’unica polemica di giornata: la presenza – via video – di Marilyn Manson).

Abbiamo così raccolto 5 cose piuttosto particolari che sono successe al Villa Park Stadium tra omaggi sfociati nel cosplaying, sfide di batteria, proposte di matrimonio e attori di Hollywood che lanciano circle pit.

Jack Black ha ricreato il video di Mr. Crowley

Jack Black feat. Roman Morello, Revel Ian, Yoyoka Soma & Hugo Weiss - “Mr Crowley”

Non poteva mancare l’omaggio di Jack Black, caro amico di Ozzy e già al suo fianco lo scorso novembre quando il Principe delle tenebre è stato inserito – come solista – nella Rock and Roll Hall of Fame. Questa volta Black non era presente allo show, ma per l’occasione ha mandato un video in stile – come dire – Jack Black. O meglio, Jack Black di School of Rock. L’attore e musicista ha così ricreato il video di Mr. Crowley, il primo singolo solista di Ozzy uscito nel 1981, fin nei minimi dettagli. Come band però ha scelto una serie di ragazzini, alcuni già piuttosto familiari con la scena rock e metal come Roman Morello, figlio di Tom dei Rage Against The Machine e Revel Ian, figlio di Scott degli Anthrax. Che altro dire, geniale.

Chi è il batterista migliore del mondo?

Drum Off at Back to the Beginning (Travis Baker, Chad Smith & Danny Carey

Durante la lunga giornata in omaggio a Ozzy non poteva mancare anche una grande sfida. Travis Barker dei Blink-182, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e Danny Carey dei Tool si sono così dati battaglia in un’epica sfida tra batteristi. Accompagnati da una super band capitanata da Tom Morello, i tre si sono scontrati fino all’ultimo fill, fino all’ultima rullata.

«Non sposerai mia figlia!»

«Fottiti! Non sposerai mia figlia». È con questa battuta che Ozzy ha interrotto Sid Wilson, il DJ degli Slipknot, mentre chiedeva la mano della figlia del cantante Kelly. Tra le risate generali Wilson ha invece proseguito nella proposta: «Sai che ti amo più di ogni altra cosa nel mondo. Niente mi farebbe più felice che passare il resto della mia vita con te. Di fronte alla tua famiglia e ai tuoi amici, Kelly, vuoi sposarsi?». Un momento indimenticabile in una serata indimenticabile per la famiglia Osbourne. O come ha scritto Kelly: «Ah, ieri è successo anche questo».

Il circle pit di Jason Momoa

C’è chi ama l’heavy metal e c’è chi lo ama così tanto da non potersi trattenere e sentire il bisogno di doversi fiondare in mezzo al pubblico per iniziare un circle pit, la pratica di correre in tondo durante la bolgia infernale di un concerto punk, metal o hardcore. Nella seconda categoria ora possiamo facilmente inserire l’attore Jason Momoa (Khal Drogo de Il Trono di Spade, ma anche Aquaman per DC Extented Universe). In un video diventato ben presto virale, si vede Momoa che durante il set pomeridiano dei Pantera decide di abbandonare l’area vip per raggiungere il centro della folla festante e iniziare un incredibile circle pit. Il superpotere del metal.

Metal Summer Camp

Chiudiamo con un video backstage condiviso da Ozzy, Black Sabbath e Metallica che mostra il dietro le quinte del Back to the Beginning. Se siete fan del metal, tenete a bada il vostro bambino interiore perché è un attimo che vi sfuggerà di mano. Benvenuti al campo estivo del metal.