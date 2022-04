3rd Secret, guarda il video live della band di Krist Novoselic, Kim Thayil e Matt Cameron

Dopo aver pubblicato a sorpresa un album prodotto da Jack Endino, i 3rd Secret hanno diffuso il video di I Choose Me suonata dal vivo a marzo 2022 al Museum of Pop Culture di Seattle, l’ex Experience Music Project progettato da Frank Gehry.

Com’è noto, il gruppo è formato da Krist Novoselic (Nirvana) con Kim Thayil (chitarrista dei Soundgarden), Matt Cameron (batterista di Soundgarden e Pearl Jam), le cantanti Jillian Raye (che fa parte con Novoselic dei Giants in the Trees) e Jennifer Johnson, il chitarrista Bubba Dupree (Void), per un mix di alt folk e rock tendente al grunge. Nel suo sito ufficiale, la band definisce 3rd Secret «alt-folk/grunge album for 2022 – and beyond».

Ecco il video live di I Choose Me:

L’album 3rd Secret è nato nell’estate del 2020, quando Novoselic ha cominciato a esplorare il finger-style di chitarristi alternative folk come John Fahey. È nata così la prima canzone dell’album Rhythm of the Ride. Rivedendo vecchi vhs, ha riscoperto una session con Thayil e Dupree (e Alfredo Hernandez) ed è nata l’idea di rifare qualcosa assieme, idea che si è poi concretizzata nel 2021.

In una pagina del sito ufficiale chiamata “Grunge or Alt-Folk?” i 3rd Secret spiegano che il punto di contatto tra il grunge anni ’90 e l’alternative folk dei ’60 sta nelle accordature aperte, ovvero impostazioni delle corde della chitarra diverse da quella standard, che usavano sia Fahey, sia Tahyil con i Soundgarden, e che gli stessi 3rd Secret utilizzano in metà del disco.

La band ha anche diffuso un video in cui Thayil registra l’assolo di un altro pezzo tratto dall’album, Lies Fade Away. Eccolo:

L’idea della band è ritrovarsi alla fine dell’estate per registrare un nuovo album. Non ci sono invece piani per tour o performance dal vivo.