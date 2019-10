’21’ di Adele è l’album più venduto di questo secolo

Che Adele fosse una delle poche artiste a non esser stata praticamente colpita dalla crisi discografica lo sapevamo, ma ora arriva una ulteriore conferma: 21, il suo disco del 2011, è il più venduto di questo secolo nel Regno Unito con 5,1 milioni di copie. I dati provengono dalla Official Charts Company.

L’album che contiene Someone Like You e Rolling In The Deep ha venduto quindi un milione di copie in più rispetto al secondo classificato, Back To Black di Amy Winehouse, con 4 milioni. Tra i più venduti anche Ed Sheeran, Leona Lewis, James Blunt e Dido. La classifica completa:

1) Adele – 21

2) Amy Winehouse – Back To Black

3) Adele – 25

4) Ed Sheeran – x

5) Ed Sheeran – ÷

6) James Blunt – Back To Bedlam

7) Leona Lewis – Spirit

8) Michael Buble – Crazy Love

9) Dido – No Angel

10) David Gray – White Ladder