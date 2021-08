10.000 ulivi per la Sardegna: la donazione di Salmo dopo gli incendi

«Salmo per la Sardegna». Comincia così il post condiviso dalla Croce Rossa che racconta l’iniziativa di Salmo: donare alle alle popolazioni colpite dagli incendi 10.000 piantine d’ulivo. E la Croce Rossa Italiana – Comitato di Oristano si occuperà dello smistamento e alla distribuzione in tutto il territorio colpito.





Un gesto che la CRI descrive così: «Ettari di boschi andati in fumo. Un popolo messo a dura prova che senza nessun potere guarda cadere a pezzi gli sforzi di una vita, case e aziende e vede morire i propri animali senza riuscire a salvarli. Tutto questo spezza il cuore non solo di chi vive in prima persona questa triste devastazione, ma di tutti i sardi che vedono la loro terra come una madre da proteggere e da amare. Ma le difficoltà tirano fuori il vero carattere dei sardi e, davanti alla Sardegna che brucia, arriva un grande gesto di solidarietà».



Qualche giorno fa il rapper ha suonato su un palco galleggiante, di fronte al pubblico del Mini presents Water World Music Festival posizionato su barche e gommoni. Una grande celebrazione che potete rivivere con il nostro racconto e con le foto. Subito dopo, il rapper aveva condiviso questo post: