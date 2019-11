New Music Friday, le scelte di Rolling – 8 novembre 2019

È il giorno della aliena del pop FKA twigs, che finalmente pubblica il secondo album Magdalene. Questo non vuol dire, però, che manchino altre uscite interessanti: il singolo di Rosalía, un altro estratto dalla nuova versione di Microchip emozionale dei Subsonica, questa volta in collaborazione con Achille Lauro, il secondo album di Andrea Laszlo De Simone, l’album di Taylor Hawkins dei Foo Fighters, la colonna sonora di The End of the F***ing World 2 firmata da Graham Coxon e quella del documentario su Johnny Cash composta da Mike McCready dei Pearl Jam. Come ogni settimana, qui sotto trovate le scelte della redazione di Rolling Stone.

FKA twigs – Magdalene

Magdalene, il secondo album di FKA twigs, ha avuto una gestazione molto complessa. Durante la fase di scrittura, infatti, twigs si è ritrovata a combattere con dei fibromi all’utero – «È stato come convivere ogni giorno con un cesto di frutta pieno di dolore», ha detto – e con le conseguenze della separazione da Robert Pattinson. Il disco, presentato con una copertina iperrealista, è un trionfo di pop surrealista e affascinante, tra citazioni di Maria Maddalena e collaborazioni con artisti come Nicolas Jaar.

Rosalía – A palé

A un anno dall’uscita dello splendido El mal querer, Rosalía, l’astro nascente dell’avant pop catalano, torna con il nuovo singolo. Costruito su un beat trap affogato nei sintetizzatori, il brano parla proprio dell’ascesa al successo della cantante. Nel video, diretto da Jora Frantzis, Rosalia appare come una sorta di Frida Kahlo trap, con tanto di monociglio e denti d’oro. Se il suo prossimo album sarà tutto su questi livelli – sia musicali che di immaginario –, ci sarà da divertirsi.

Subsonica feat. Achille Lauro – Il mio DJ

Tra le tante collaborazioni che compongono Microchip temporale, la nuova versione del classico dei Subsonica, quella con Achille Lauro è probabilmente la più azzeccata. Il ragazzo madre, infatti, sta per tornare con un album tutto dedicato all’elettronica degli anni ’90, e non c’era nessuno meglio di lui per reinventare Il mio DJ.

Andrea Laszlo De Simone – L’immensità

Immensità, il nuovo album di Andrea Laszlo De Simone, è il seguito dell’apprezzatissimo Uomo donna, uscito ormai due anni fa. Nel comunicato di presentazione, il disco è presentato come se fosse una sinfonia, una grande canzone di 25 minuti, “un’opera complessa che lega musica e immagini. Una vera e propria suite, per usare un termine antico, che può essere fruita nella sua completezza ascoltando il vinile, oppure in digitale nell’innovativo formato in traccia unica, senza pause”.

Le altre uscite:

Internazionali

Taylor Hawkins & The Coattail Riders – Get the Money

Sting – My Songs Live

Kele – 2042

Mike McCready – The Gift: The Journey of Johnny Cash, Original Score Music

Graham Coxon – The End of the F***ing World 2

The Chainsmokers – World War Joy… Push My Luck

SebastiAn – Thirst

Lapalux – Amnioverse

Josienne Clarke – In All Weather

Soundwalk Collective with Patti Smith – Mummer Love

Simply Red – Blue Eyed Soul

Mount Eerie – Lost Wisdom Pt 2

Allen Stone – Building Balance

Moor Mother – Analog Fluids of Sonic Black Holes

Beck – Dark Places (singolo)

Panic! At the Disco – Into the Unknown (singolo)

St. Vincent – Pills (Population One Remix) (singolo)

Prince – Don’t Let Him Fool Ya (singolo)

Italiani

Zucchero – D.O.C.

Vegas Jones – La bella musica

Mina, Ivano Fossati – Tex-Mex (singolo)

tha Supreme – blun7 a swishland (singolo)

Elisa – Blu Part II con Rkomi (singolo)

Nayt, Gemitaiz – Good Vibes (singolo)

Fulminacci – Le ruote, i motori! (singolo)

Galeffi – Cercasi amore (singolo)