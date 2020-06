New Music Friday, le scelte di Rolling – 5 giugno 2020

Psichedelia e gospel, rap vecchia scuola e canzone d’autore: dopo la sbronza pop di Chromatica, ecco le uscite di questo primo venerdì di giugno. Innanzitutto i Run the Jewels, che hanno pubblicato con qualche giorno d’anticipo il loro quarto album, poi il ritorno – dopo 30 anni – di Sonic Boom, le canzoni minimaliste di Sondre Lerche, il disco dedicato a New Italy dei Rolling Blackouts C.F., il rock dei No Age e i singoli di Elvis Costello, Glen Hansard, Poppy, Ane Brun, Nic Cester e Rufus Wainwright. Tra le uscite italiane, invece, segnaliamo I mortali di Colapesce e Dimartino, l’EP di cover di Any Other, il disco di See Maw e il singolo dei Camillas per ricordare Mirko Bertuccioli. Come sempre, qui sotto le scelte della redazione di Rolling Stone.

Run The Jewels – Run The Jewels 4

«Il mondo è infestato di merda, perciò ecco a voi qualcosa di crudo da ascoltare mentre cercate di affrontare tutto questo. Speriamo che vi dia un po’ di gioia. State attenti e non perdete la speranza, là fuori, e grazie per aver dato a due vecchi amici la possibilità di essere ascoltati e fare ciò che amano», hanno detto i Run the Jewels del loro quarto album, uscito a sorpresa con qualche giorno di anticipo, mentre in America continuano le proteste per la morte di George Floyd. Run The Jewels 4 è un disco rap vecchia scuola: rime tecniche e crude, beat da filologi e grandi featuring (Pharrell Williams, 2 Chainz, Josh Homme). Il duo ce l’ha raccontato in questa intervista.

Sonic Boom – All Things Being Equal

Trent’anni dopo l’ultima volta, Sonic Boom, – nome d’arte di Peter Kember, membro storico degli Spacemen 3 – torna con All Things Being Equal. È un disco lungo, difficile da approcciare ma pieno di spunti e suggestioni diverse: c’è la psichedelia, una tonnellata di sintetizzatori, arrangiamenti horror e spunti ballabili. Il disco, in realtà, era pronto da un paio d’anni in versione strumentale, ma dopo un viaggio in Portogallo, Kember ha deciso di aggiungere la voce, ispirata a Sam Cooke e agli Everly Brothers.

Colapescedimartino – I mortali

Più che un disco, I mortali è la celebrazione di un’affinità storica: Colapesce e Dimartino sono entrambi siciliani, vengono dalla stessa generazione di musicisti dei primi anni Zero e sono amici da una vita. Nel disco cantano di adolescenza, della loro terra, di morte e del loro mestiere di cantautori. «È quasi un Boris della musica», ci hanno detto qualche giorno fa.

Any Other – Four Covers

A due anni di distanza dal bellissimo Two, Geography, Any Other torna con un EP di cover pubblicato per il Fee Waiver Day, la giornata in cui Bandcamp lascia agli artisti il 100% dei guadagni, in questo caso destinati a un fondo che aiuta a pagare le cauzioni delle persone transessuali in attesa di processo. In Four Covers ci sono brani di Jon Brion, Björk, Beck e Frank Ocean, tutti tradotti nel mondo musicale di Any Other, che li ha conditi con field recordings, suoni polverosi e fiati. Ne abbiamo parlato qui.

Le altre uscite

Internazionali

Brigid Mae Power – Head Above the Water

Dion – Blues With Friends

Sondre Lerche – Patience

Rolling Blackouts C.F. – Sideways to New Italy

Muzz – Muzz

No Age – Goons Be Gone

Modern Nature – Annual

Sohn – Live with the Metropole Orkest

Westerman – Your Hero is Not Dead

Sports Team – Deep Down Happy

LA Priest – Gene

The Waterboys – My Wanderings in the Weary Land (singolo)

Elvis Costello – No Flag (singolo)

XXXTentacion – Riot (singolo)

Wilco – Side with the Seeds (live) (singolo)

Glen Hansard – Cold Comfort (singolo)

Ane Brun – Honey (singolo)

Poppy – All The Things She Said (singolo)

Rufus Wainwright – You Ain’t Big (singolo)

Bob Mould – American Crisis (singolo)

Nic Cester – Sugar Rush (Live in Milan) (singolo)

Italiane

Tedua – Vita Vera Mixtape

See Maw – A luci spente

Asian Fake – Hanami

Nina Zilli – Schiacciacuore feat. Nitro (singolo)

Mecna – Ho guardato un’altra (singolo)