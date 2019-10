New Music Friday, le scelte di Rolling – 4 ottobre 2019

Questo primo venerdì di ottobre ha tutta l’aria di essere l’inizio ufficiale della nuova stagione discografica. Innanzitutto i grandi ritorni: Nick Cave, con il doppio album dallo “spirito migratorio” Ghosteen; i Wilco, di nuovo insieme dopo la scampagnata solista (e letteraria) di Jeff Tweedy; Marco Fasolo con i suoi Jennifer Gentle, sopravvissuti della psichedelia italiana. Poi le novità: Angel Olsen, alla prova della maturità con il quarto album All Mirrors, e Finneas, il fratello maggiore e co-autore di tutte le canzoni di Billie Eilish, con il suo primo EP da solista. Infine i grandi nomi del pop internazionale e italiano, da Mika a Levante, e un nuovo singolo di Travis Scott. Se non sapete da che parte cominciare, qui sotto trovate le scelte della redazione di Rolling Stone.

Nick Cave & the Bad Seeds – Ghosteen

A tre anni di distanza da Skeleton Tree, traduzione in musica di quello che ha provato Nick Cave dopo la tragica morte del figlio Arthur, il cantautore e i Bad Seeds tornano con un doppio album, Ghosteen, annunciato a sorpresa tramite il blog The Red Hand Flies. Cave lo ha definito come un album “dallo spirito migratorio” in cui le canzoni della prima parte sono “i figli” e quelle della seconda “i padri”.

Wilco – Ode to Joy

Nei tre anni che separano Schmilco e Ode to Joy, l’undicesimo album in studio dei Wilco, Jeff Tweedy ha vissuto una vera e propria esplosione creativa. La scrittura dell’album solista WARM e, soprattutto, della bella biografia Let’s Go (So We Can Get Back) ha cambiato lo stile del frontman della band, “il nostro grande e beffardo poeta della consolazione”. Ode to Joy è stato presentato come una risposta all’attuale clima politico americano, e musicalmente la band sembra tornata sui territori di Sky Blue Sky.

Angel Olsen – All Mirrors

“Questo disco è stato scritto per riappropriarmi del mio lato oscuro, per imparare di nuovo ad amare, per credere al cambiamento anche quando ti senti un estraneo”, ha detto Angel Olsen del suo quarto album. All Mirrors, in realtà, è soprattutto l’occasione per fare il salto di qualità, liberarsi dai paragoni con PJ Harvey e consacrarsi nel panorama del pop alternativo. Ascoltando il primo singolo Lark, con un testo commovente e un arrangiamento orchestrale straordinario, sembra che ci sia riuscita.

Finneas – Blood Harmony

L’equilibrio perfetto tra canzoni pop e arrangiamenti postmoderni a base di trap ed elettronica di Billie Eilish è in parte merito del fratello 22enne Finneas, co-autore delle canzoni della sorella già dai tempi di Soundcoud e del successo a sorpresa della ballata Ocean Eyes. Blood Harmony, il primo EP da solista di Finneas, è l’occasione per capire quanto ci sia di suo nel successo della sorella.

Jennifer Gentle – Jennifer Gentle

A 12 anni di distanza da The Midnight Room, dei Jennifer Gentle è rimasto solo Marco Fasolo. Dopo una serie di collaborazioni da produttore (Bud Spencer Blues Explosion e Verdena) e musicista (con I Hate My Village), Fasolo ha passato due anni in studio per rifinire nei minimi dettagli il nuovo album di una delle band più importanti della scena psichedelica italiana. Gli ingredienti, come avete ascoltato nella nostra anteprima, sono quelli giusti: ritmi funk, surf rock, psichedelia, elettronica dark. Staremo a vedere se sarà un nuovo inizio.

