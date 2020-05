New Music Friday, le scelte di Rolling – 29 maggio 2020

L’ultimo venerdì del terzo mese di pandemia è una giornata di ritorni: innanzitutto Lady Gaga, che con Chromatica torna alle atmosfere iper-ballabili del passato, poi i Bright Eyes – che pubblicano un singolo con Flea dei Red Hot Chili Peppers –, un grande pezzo dei Flaming Lips, un’altra collaborazione tra Freddie Gibbs e Alchemist, il nuovo album dei Deerhoof e i singoli di Rosalía e Billy Joe Armstrong. Tra le uscite italiane, invece, c’è il ritorno di Andrea Nardinocchi (qui la nostra intervista), il primo singolo solista di Cristiano Godano, il concept sull’amore dei Perturbazione. Come sempre, qui sotto le scelte della redazione di Rolling Stone.

Lady Gaga – Chromatica

Gaga è tornata: dopo il documentario su Netflix, la scappatella al cinema di A Star Is Born, la residency a Las Vegas e il concerto benefico della pandemia, la popstar ha finalmente pubblicato il seguito di Joanne. Anticipato dai singoli Stupid Love e Rain on Me (con Ariana Grande), Chromatica è un ritorno ai suoni della vecchia Gaga, tra potenziali hit anni ’90, coreografie sgraziate, grandi melodie, un duetto con Elton John e tanta voglia di ballare.

Nicole Atkins – Italian Ice

Registrato in parte al leggendario Muscle Shoals Sound Studio, il nuovo disco di Nicole Atkins è un «trip psichedelico nella mia collezione di dischi». È come un viaggio nel tempo nei suoni della tradizione americana: country, roots rock, gospel, accenni psichedelici. Insieme alla cantautrice un cast straordinario, con membri di Alabama Shakes, Dap Kings, Bad Seeds, Spoon e Avett Brothers.

Bright Eyes – One and Done

Dopo Persona Non Grata e Forced Convalescence, i Bright Eyes tornano con il terzo estratto dal loro prossimo album, atteso seguito di The People’s Key, uscito quasi un decennio fa. One and Done è stata scritta prima della pandemia, ma ascoltandola dà l’impressione opposta, con un testo che parla di città svuotate, fame e solitudine. Insieme a Conor Oberst e ai musicisti del gruppo ci sono anche Flea dei Red Hot Chili Peppers e l’orchestra diretta da Nathaniel Walcott.

Andrea Nardinocchi – La stessa emozione

Qualche anno fa Andrea Nardinocchi era l’astro nascente del pop italiano, conteso da tutte le principali etichette nazionali. Amato dalla critica, teletrasportato a Sanremo con tutti gli onori, sembrava che la sua storia fosse già scritta. Dopo i primi due album però, il cantautore prodigio sparisce, e resterà silenzioso fino a pochi mesi fa, quando sono usciti i primi singoli estratti dal nuovo album La stessa emozione. Nardinocchi l’ha scritto per superare il trauma, ritrovare se stesso e un posto nella scena musicale italiana.

Cristiano Godano – Ti voglio dire

Dopo 30 anni con i Marlene Kuntz, Cristiano Godano ha finalmente deciso di provare la strada solista. Il primo disco – Mi ero perso il cuore – uscirà il 26 giugno, ma il vero esordio solista arriva oggi con Ti voglio dire. È una ballata intensa, con un’incedere un po’ cupo, e un testo che parla di amicizia, distanza e di quella che Godano ha definito «la dialettica tra sofferenza e conforto. L’auspicio è una sorta di catarsi per tutti, me compreso».

Le altre uscite

Internazionali

Blanche – Empire

Powfu – Poems of the Past

Deerhoof – Future Teenage Cave Artists

Diplo – Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil

Freddie Gibbs & The Alchemist – Alfredo

Lil Yachty – Lil Boat 3

Lenny Kravitz – Ride (singolo)

Dion with Paul Simon – Song for Sam Cooke (Here in America) (singolo)

Flaming Lips – Flowers of Neptune 6 (singolo)

Rosalía – TKN feat. Travis Scott (singolo)

Tones and I – Ur So F**kInG cOoL (singolo)

Celeste – I Can See the Change (singolo)

Cigarettes After Sex – You’re All I Want (singolo)

Soko – Blasphémie (singolo)

Orville Peck – No Glory in the West (singolo)

Aminé – RiRi (singolo)

No Rome – Hurry Home with beabadoobee & Jay Som (singolo)

Rhys Lewis – Good People (singolo)

Dolly Parton – When Life Is Good Again (singolo)

Italiane

Perturbazione – (dis)amore

Dani Faiv – Scusate se esistiamo

Rosa Chemical – Forever

Giorgieness – Maledetta (singolo)

Young Signorino – Vento di maggio (singolo)

Psicologi – FCK U feat. Madame (singolo)

Nahaze – Wasted (singolo)

Elettra Lamborghini – Hola Kitty feat. Bizzey (singolo)

Kid Vicious – Palazzine feat. Marracash & Coez (singolo)

Ghali – MILF feat. Taxi B (singolo)

Ginevra – Sconosciuti (singolo)

IBRIS 37 – Omai feat. dNoise, Logos.Lux (singolo)

F.U.L.A. – Sabar (singolo)