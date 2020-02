New Music Friday, le scelte di Rolling – 28 febbraio 2020

Mentre Baby K rimanda il nuovo singolo causa coronavirus – e Nitro chiede ai fan se fare lo stesso con il suo album –, febbraio si chiude con un venerdì non al livello del precedente, ma comunque ricco di uscite interessanti. Innanzitutto il nuovo singolo di Lady Gaga, primo antipasto del misterioso sesto album, poi i due dischi di Princess Nokia e i nuovi LP di Soccer Mommy, Caribou, John Dolmayan dei System of a Down, James Taylor e Brooke Bentham. Per quanto riguarda gli artisti italiani, oggi esce il nuovo album di Dente, Antille di Pop X (qui il nostro track by track), i singoli di Madame e Mara Sattei, due protagoniste della nostra copertina dedicata ai musicisti italiani che segneranno gli anni ’20; poi Un errore di distrazione, la canzone di Brunori SAS per il film L’ospite e un pezzo di Galeffi. Come sempre, qui sotto le uscite da non perdere secondo la redazione di Rolling Stone.

Lady Gaga – Stupid Love

Il nuovo singolo di Lady Gaga si intitola Stupid Love ed è il primo antipasto del sesto, attesissimo album della popstar americana. Ascoltando il singolo, pare che sia arrivato il momento del ritorno alle prime sonorità di Gaga e al pop senza compromessi. L’album, che potrebbe intitolarsi Chromatica, è prodotto da BloodPop, Tchami e Dj White Shadow, che ha detto: “L’ho sentito e posso dirvi che è geniale, come tutte le cose che fa Gaga. Non vedo l’ora che lo pubblichi”.

Soccer Mommy – Color Theory

Soccer Mommy, nome d’arte della cantautrice Sophie Allison, è una delle figure più interessanti del nuovo indie americano. Dopo aver aperto i concerti dei Paramore e sperimentato per la prima volta il pubblico dei palazzetti, Allison torna con Color Theory, un album in cui affronta il suo passato, i conflitti con la famiglia e le sue insicurezze. Rispetto alle ballate di Clean, le nuove canzoni di Soccer Mommy hanno un suono più variegato, con accenni industrial rock.

Mara Sattei – Nuova Registrazione 527

“Il prossimo anno vogliamo consumare almeno altri venti singoli come quelli usciti nel 2019. Anche la metà ci basterebbe”, scrivevamo a proposito di Mara Sattei nella nostra copertina dedicata ai musicisti che avrebbero segnato i nuovi “anni 20”. La musicista torna con Nuova Registrazione 527, un brano in collaborazione con il fratello tha supreme, che ha curato la produzione. In equilibrio tra trap, pop e r&b, l’accoppiata funziona alla perfezione, per un brano iper contemporaneo che, come molte canzoni di Mara Sattei, parla di passato, solitudine e del tempo che passa.

Madame – Baby

“Lasciami fare la donna meno pop / Ho tempo per rovinarmi i piedi con i tacchi / E patti chiari, sono fuori a fare affari / Le minigonne le lascio alla Ferrari, ah”, canta Madame in Baby, nuovo pezzo prodotto da Crookers & Nic Sarno. Madame, anche lei nella nostra copertina sulla classe 2020, è iscritta al liceo, ma questo non le impedisce di fare la rapper. Baby è un bel singolo con un grande ritmo e un ritornello che non dimenticherete facilmente: una conferma di quanto la musicista abbia bene a fuoco la direzione verso cui vuole andare. Aspettiamo il primo disco.

Le altre uscite

Internazionali

Brooke Bentham – Everyday Nothing

Princess Nokia – Everything Sucks, Everything Is Beautiful

John Dolmayan – These Grey Men

James Taylor – American Standard

Lil Baby – My Turn

Tycho – Symulcast

Caribou – Suddenly

Real Estate – The Main Thing

The Secret Sisters – Saturn Return

Christine & the Queens – La vita nuova (EP)

Noel Gallagher’s High Flying Birds – Come On Outside (singolo)

SZA & Justin Timberlake – The Other Side (singolo)

Everything Is Recorded – 03:15 AM / CAVIAR (singolo)

Dirty Projectors – Overlord (singolo)

Dream Syndicate – The Regulator (singolo)

Chicano Batman – Color My Life (singolo)

Gorillaz – Désolé (singolo)

Italiani

Dente – Dente

Pop X – Antille

Junior Cally – Ricercato? No Grazie

Fasma – Io sono Fasma

Francesca Michielin & Coma_Cose – RISERVA NATURALE (singolo)

Il Tre feat. Nayt – Fight! (singolo)

Psicologi – STO BENE (singolo)

Galeffi – Settebello (singolo)

Brunori Sas – Un errore di distrazione (singolo)