New Music Friday, le scelte di Rolling – 25 ottobre 2019

Quest’ultimo venerdì di ottobre sarà anche il più ricco del mese, con una tonnellata di album in uscita che accontenteranno anche i più esigenti. Innanzitutto i classici: Vasco Rossi, fresco dell’annuncio del “suo” festival a Imola, con il singolo Se ti potessi dire; Colorado, il nuovo album di Neil Young con i Crazy Horse dopo Psychedelic Pill; i ritorni di Ringo Starr e Van Morrison; la colonna sonora del film di Bruce Springsteen. Poi l’atteso Jesus is King, con annessa svolta gospel, di Kanye West, il rock delle Desert Sessions di Josh Homme e dei 1975, il dream pop dei Cigarettes After Sex, gli esperimenti di Ariel Pink, Sunn O))) e Swans, l’atteso album della consacrazione di Michael Kiwanuka e il nuovo singolo dell’imprevedibile Achille Lauro. Se non sapete come orientarvi in questo mare di uscite, qui sotto le scelte della redazione di Rolling Stone.

Neil Young – Colorado

A sette anni di distanza da Psychedelic Pill, Neil Young torna con i Crazy Horse – la band che l’ha accompagnato per decenni, questa volta con Nils Lofgren al posto del “pensionato” Frank “Poncho” Sampredo – per Colorado, album registrato dal vivo in studio di registrazione e composto da “dieci nuove canzoni dai 3 ai 13 minuti”, come ha detto il cantautore tramite il suo sito. Noi l’abbiamo ascoltato in anteprima, e possiamo dirvi che l’album ha poco a che vedere con le ultime avventure con i Promise of the Real, tra cavalcate semi-improvvisate di decine di minuti, grandi ritornelli armonizzati e ballate commoventi.

The 1975 – Frail State of Mind

Frail State of Mind è il nuovo estratto dal prossimo album dei 1975, Notes on a Conditional Form, uno dei dischi più attesi del prossimo anno. Dopo il successo dei primi tre LP, e le aperture ai tour di Rolling Stones e Muse, i britannici si preparano al grande salto. Il singolo, ha spiegato Matt Healy, parla del nostro rapporto con la morte: “Viviamo le nostre vite ogni giorno consapevoli del fatto che moriremo tutti, ma facciamo finta che non sia così”, ha detto il frontman. Nonostante le tematiche piuttosto cupe, il brano è una hit, e non vediamo l’ora di sentirla a marzo durante l’unica data italiana della band.

Desert Sessions – Vol. 11 & 12

Josh Homme, frontman e chitarrista dei Queens of the Stone Age, ha invitato musicisti e amici nel suo studio costruito nel bel mezzo del deserto, nel nulla più assoluto, per registrare il nuovo capitolo del suo progetto parallelo: le Desert Sessions. Ascoltando l’album – trovate qui la nostra recensione – è impossibile non pensare che il deserto sia il posto giusto per liberarsi di preconcetti e corazze e, naturalmente, per registrare un disco rock come si faceva una volta, senza team di produttori e aiutini digitali. Il risultato è un album di “appena” 32 minuti, con alcune performance che non dimenticherete facilmente.

Bruce Springsteen – Western Stars, Songs From the Film

“Sapevo che Western Stars non avrebbe avuto un tour, quindi ho cercato di trovare un modo nuovo per portarvi della musica”, ha detto il Boss della versione cinematografica del suo ultimo album in studio, il primo dopo cinque anni di attesa. Il film – trovate qui la recensione – presenta versioni alternative di tutte le 13 canzoni dell’album, suonate insieme alla moglie Patti Scialfa, un’orchestra di 30 elementi e parte della sua band in un’atmosfera intima, e raccolte nella colonna sonora in uscita oggi. La tracklist corrisponde perfettamente a quella del disco in studio, con l’aggiunta in coda della cover di Rhinestone Cowboy, canzone portata al successo negli anni ’70 da Glen Campbell. Western Stars, Songs From the Film è un ascolto fondamentale per completare l’esperienza d’ascolto dell’ultima opera di Springsteen.

Kanye West – Jesus Is King

Dopo un’infinità di anticipazioni, annunci, smentite, eventi di lancio e post social di Kim Kardashian, pare che sia finalmente arrivato il momento di ascoltare Jesus Is King, il nuovo atteso album di Kanye West. Durante l’evento di presentazione Kanye ha elencato le influenze del nuovo album, ispirato al gospel – già al centro dei concerti del Sunday Service – e “ripulito” da ogni tipo di volgarità. Il trailer del film che accompagnerà l’album, diretto da Nick Knight, è tanto semplice quanto potente: una scalinata verso la luce e un coro. Staremo a vedere se il disco sarà all’altezza.

AGGIORNAMENTO: L’album non è stato ancora pubblicato. Questa volta, però, Kanye ha scritto un post su Twitter per dare spiegazioni: “Stiamo lavorando sui mix di Everything We Need, Follow God e Water“, ha scritto. “Non dormiremo finché l’album non sarà pronto!”

To my fans Thank you for being loyal & patient We are specifically fixing mixes on “Everything We Need” “Follow God” & “Water” We not going to sleep until this album is out! — ye (@kanyewest) October 25, 2019

Vasco Rossi – Se ti potessi dire

Se ti potessi dire, il nuovo singolo di Vasco Rossi, ha una storia turbolenta. Annunciato per la prima volta un decennio fa, il brano è rimasto “nascosto” per anni, finché, pochi giorni fa, Vasco non ha pubblicato un breve video-trailer – in cui si sente una ritmica di chitarra acustica e un accenno di voce – sul suo profilo Instagram, scrivendo che questa sarebbe stata la sua “nuova ultima canzone”. È probabile che Se ti potessi dire finisca nelle scalette dei concerti estivi annunciati nelle ultime ore.

Achille Lauro – 1990

Achille Lauro continua il suo percorso “storiografico” tra i generi musicali: dopo il rock di 1969 è il turno della dance, al centro del suo prossimo album 1990. “I generi musicali sono solo gabbiette per topi. Pop, punk, rock, grunge, musica contemporanea. Sono un’unica cosa. Sto tornando con un’anima intima, malinconica, che è parte della vita. Sto prendendo i ricordi di quando ero bambino, che sono la parte migliore di noi, quella che forse tutti nascondono. Quel dolce rimpianto che ci lega profondamente”, ha scritto Lauro in una lettera inviata alla stampa. Oggi esce il primo singolo, la title track, a quanto pare ispirato ai La Bouche.

Le altre uscite:

Internazionali

Ringo Starr – What’s My Name

Swans – Leaving Meaning

Cigarettes After Sex – Cry

Stereophonics – Kind

Ariel Pink – Oddities Sodomies Vol.2

Anna Meredith – FIBS

Sunn O))) – Life Metal

James Blunt – Once Upon a Mind

Rex Orange County – Pony

Lankum – The Livelong Day

Black Marble – Bigger Than Life

Bruce Soord – All This Will Be Yours

Coldplay – Orphans, Arabesque (singolo)

Rufus Wainwright – Trouble in Paradise (singolo)

Leonard Cohen – Happens to the Heart (singolo)

St. Vincent – Slow Disco (EOD Remix) (singolo)

Mumford & Sons – Blind Leading the Blind (singolo)

The Doors – Wishful Sinful (Doors Only Mix) (singolo)

Major Lazer & Khalid – Trigger (singolo)

Italiane

Lucio Dalla – Lucio Dalla, Legacy Edition

Willie Peyote – Iodegradabile

Gazzelle – Post Punk

Fabri Fibra – Il tempo vola (2002-2020)

Young Signorino – L’epd’amore

Emma – Fortuna

Enzo Dong – Dio perdona io no

Marco Mengoni – Atlantico/On Tour

Dark Polo Band – Bassotto feat. Tony Effe (singolo)

Danti – Tu e D’io (feat Nina Zilli e J-Ax) (singolo)