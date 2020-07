New Music Friday, le scelte di Rolling – 24 luglio 2020

Di solito, più si avvicina agosto più le uscite discografiche si diradano, sospese in attesa dell’inizio della prossima stagione. Questa volta, però, complice l’assenza dei festival causa coronavirus, ci sono diverse novità. Innanzitutto il disco a sorpresa di Taylor Swift, Folklore, scritto e registrato durante l’isolamento; poi il folk raffinato di Courtney Marie Andrews e Devendra Banhart, le demo di PJ Harvey e i nuovi singoli di Rolling Stones, Gorillaz e Avalanche. Per gli italiani, segnaliamo il concept anni ’90 di Achille Lauro e i nuovi singoli di Giorgieness, Endrigo, FSK Satellite e della coppia formata da Emis Killa e Jake La Furia.

Taylor Swift – Folklore

«Prima di quest’anno, mi sarei ossessionata per trovare il “momento perfetto” per pubblicare questa musica, ma i tempi che stiamo vivendo continuano a ricordarmi che niente è garantito», dice Taylor Swift di Folklore, l’ottavo album in studio della sua carriera che ha pubblicato con un breve preavviso oggi. Swift l’ha scritto e registrato negli ultimi quattro mesi, in pieno lockdown, e ha collaborato in remoto con Aaron Dessner dei National, Bon Iver e Jack Antonoff, tra gli altri. «In queste canzoni ho messo tutti i miei capricci, sogni, paure e riflessioni», ha detto.

Achille Lauro – 1990

A pochi mesi dalle incredibili esibizioni sul palco di Sanremo, Achille Lauro torna con un disco che scambia i riferimenti classic rock di Me ne frego con l’eurodance tamarra da autoscontro e gli anni ’90 più sfacciati. 1990, lanciato con la solita campagna pubblicitaria curata nei minimi dettagli, è composto da sette tracce che riprendono altrettante hit del passato, tutte precedute da una serie di intro parlate che raccontano l’universo di Lauro. Al posto di Boss Doms ci sono cinque produttori e otto ospiti. Ne abbiamo parlato qui.

Le altre uscite

Internazionali

Courtney Marie Andrews – Old Flowers

Shirley Collins – Heart’s Ease

Logic – No Pressure

Devendra Banhart – Vast Ovoid

The Naked and Famous – Recover

Yukika – Soul Lady

Nicolas Bougaïeff – The Upward Spiral

PJ Harvey – Dry – Demos

Max Richter – Origins

Seasick Steve – Love & Peace

Lori McKenna – The Balladeer

Neck Deep – All Distortions Are Intentional

The Flaming Lips – You N Me Sellin’ Weed (singolo)

Psychedelic Furs – Come All Ye Faithfull (singolo)

Planningtorock – Planningtochanel (singolo)

Paul Kalkbrenner – Parochute (singolo)

The Rolling Stones, Jimmy Page – Scarlet (singolo)

Ben Harper, Rhiannon Giddens – Black Eyed Dog (singolo)

070 Shake – Guilty Conscience Tame Impala Remix (singolo)

Headie One, Drake – Only You Freestyle (singolo)

Gorillaz – Song Machine Episode 5 (singolo)

LP – The One That You Love (singolo)

Kylie Minogue – Say Something (singolo)

Noah Cyrus – Dunno (singolo)

The Avalanches – Wherever You Go / Reflecting Light (singolo)

Mary Chapin Carpenter – American Stooge (singolo)

Jerry Joseph – Sugar Smacks (singolo)

The Waterboys – Low Down in the Broom (singolo)

Bruce Hornsby, Jamilia Woods, Vernon Reid – Bright Star Cast (singolo)

Oliver Tree – Let Me Down feat. blink-182 (singolo)

Italiane

Piotta – L’ottavo re

Radical – Trashbin Vol. 3

Giorgieness – Hollywoo (singolo)

Emma Nolde – Nero Artesia (singolo)

Endrigo – Stare soli (singoli)

Emis Killa & Jake La Furia – Malandrino (singolo)

FSK Satellite – Settimana al caldo (singolo)

Rose Villain – Goodbye (singolo)

Beba & Samurai Jay – Cringe (singolo)

Voodoo Kid – Domino (singolo)

SPZ – Zanzare (singolo)